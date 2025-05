Roma la mala movida assedia la zona di Città Giardino

A Roma, la zona di Città Giardino e piazza Sempione è diventata un epicentro di mala movida, caratterizzata da musica ad alto volume, schiamazzi notturni e difficoltà nel parcheggio. I residenti sono stanchi di una situazione insostenibile, con fiumi d'alcol che sembrano non avere fine e strade bloccate. La denuncia di questa realtà mette in luce i contrasti tra il divertimento notturno e il diritto al riposo.

🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, la mala movida assedia la zona di Città Giardino

