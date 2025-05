Roma la certezza è Ndicka | 38 partite e zero sostituzioni

Nel corso di una stagione complessa, la Roma ha scoperto in Evan Ndicka un pilastro difensivo insostituibile. Con 38 partite e zero sostituzioni, il giovane talento ivoriano, arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte nell'estate del 2023, si è affermato come un punto di riferimento fondamentale per la squadra, dimostrando di essere un investimento cruciale per il futuro giallorosso.

In una stagione segnata da difficoltà e imprevisti, la Roma è riuscita a trovare un punto di riferimento difensivo: Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, classe 1999, è approdato nella Capitale nell’estate del 2023 a parametro zero, dopo la sua esperienza all’Eintracht Francoforte. Un’operazione intelligente, messa a segno dall’allora direttore sportivo Tiago Pinto, che si è rivelata tra le più riuscite della stagione. Anche nell’ultima partita dell’anno una prestazione senza errori, al fianco di Mancini. La loro complicità, insieme alle prodezze di Svilar, ha garantito una solidità difensiva nella fase finale del campionato che ha permesso alla Roma di sfiorare la Champions League, grazie ai soli 6 gol subiti nelle ultime 15 di campionato... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, la certezza è Ndicka: 38 partite e zero sostituzioni

Cosa riportano altre fonti

Ndicka da record: gioca tutti i 3420 delle 38 gare in A. Non succedeva da Aldair nel 99/00. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

A Scudetto assegnato spunta l’audio VAR sul contatto Bisseck-Ndicka in Inter-Roma: “Rigore evidente” - A campionato finito, arriva l'ammissione che fa discutere. Il contatto Ndicka-Bisseck in Inter–Roma era da rigore: lo conferma il designatore Rocchi ... 🔗Da fanpage.it

AIA - Rocchi: "Inter-Roma? Il fallo di Ndicka su Bisseck era da rigore" - Ultima puntata stagionale di Open VAR, con il designatore Gianluca Rocchi che è tornato a parlare del contatto fra Ndicka e Bisseck avvenuto domenica 27 aprile in Inter-Roma, gara della 34ª giornata d ... 🔗Scrive napolimagazine.com

Roma, per Ndicka si ascoltano proposte dai 40 milioni in su. È una certezza del club - Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio alla ritrovata solidità della difesa della Roma, che ha in Evan Ndicka una sicurezza già dallo scorso anno. Il quotidiano precisa che ... 🔗Si legge su tuttomercatoweb.com