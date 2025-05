Roma Koné pilastro | punto fermo tra presente e futuro

La stagione della Roma si è chiusa con un passo dalla Champions League, ma il futuro appare promettente. Con un focus sulla costruzione di una rosa competitiva, il club giallorosso punta a investire in talenti chiave, mantenendo Roma Koné come pilastro fondamentale per il rilancio. La programmazione per il prossimo anno è già in corso, con l'obiettivo di consolidare le ambizioni europee.

La stagione si è appena conclusa e per la Roma è tempo di programmare il futuro. I giallorossi sono andati ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, strappando però il pass per l'Europa League. L'obiettivo è quello di costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, aggiungendo elementi di spessore in tutte le zone del campo. Al tempo stesso, però, il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe blindare i nomi più importanti, quei calciatori che rappresentano lo scheletro del club. Uno di questi è senza ombra di dubbio il faro della mediana. Si tratta, ovviamente, di Manu Koné...

