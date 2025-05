Roma guida contromano e tenta di disfarsi della droga | arrestato 20enne albanese

Un giovane albanese di vent'anni è stato arrestato a Roma mentre guidava contromano in Largo Ferraris IV, nei pressi dello stadio Olimpico. Fermato dalle forze dell'ordine, il ragazzo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, rivelando un inquietante tentativo di disfarsi della droga durante l'intervento.

Il giovane è stato fermato in Largo Ferraris IV con 11 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Roma, 27 maggio 2025 – È stato arrestato un ventenne di nazionalità albanese che, nella serata di domenica, è stato intercettato mentre procedeva contromano in Largo Ferraris IV, nei pressi dello stadio Olimpico. Gli agenti del Gruppo pronto intervento traffico (Gpit) della Polizia locale di Roma Capitale lo hanno fermato dopo che aveva ignorato l’alt e tentato di disfarsi di una bustina di plastica. All’interno della bustina, subito recuperata, sono state trovate 11 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio, per un peso totale di circa dieci grammi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, guida contromano e tenta di disfarsi della droga: arrestato 20enne albanese

