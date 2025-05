Roma-Fiorentina primavera Zaniolo coinvolto in una rissa pugno a un calciatore giallorosso lui | Mi hanno insultato - VIDEO

Un episodio di tensione ha scosso il match tra Roma e Fiorentina Primavera, con Nicolò Zaniolo coinvolto in una rissa. Il calciatore giallorosso ha smentito le ricostruzioni, affermando di essere stato insultato. La Procura della Figc ha avviato un'indagine per fare luce sui fatti, mentre il video dell'incidente ha suscitato il dibattito tra i tifosi e gli esperti del settore.

Zaniolo ha smentito la ricostruzione, asserendo come sia stato insultato. La procura della Figc vuole vederci chiaro ed ha aperto una indagine Caos dopo Roma-Fiorentina primavera. Secondo quanto riportato dal profilo social della squadra giallorossa, Nicolò Zaniolo, attualmente in prestito al... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma-Fiorentina primavera, "Zaniolo coinvolto in una rissa, pugno a un calciatore giallorosso", lui: "Mi hanno insultato" - VIDEO

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zaniolo shock, follia in Roma-Fiorentina Primavera: entra negli spogliatoi e scatena il caos. Pugno ad un calciatore giallorosso; Rissa al Viola Park dopo Roma-Fiorentina Primavera: Zaniolo coinvolto, la Roma condanna l’accaduto; Follia Zaniolo, scoppia la rissa nello spogliatoio: contro la Roma; Zaniolo, follia in Roma-Fiorentina Primavera: entra negli spogliatoi e dà un pugno a due giocatori…. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bufera su Zaniolo dopo Roma-Fiorentina primavera, giallorossi accusano: “Ha aggredito 2 giocatori” - Accusa della Roma contro Nicolò Zaniolo dopo la semifinale di playoff di Primavera 1 tra i giallorossi e la Fiorentina, vinta dai viola per 2-1. In una nota il club capitolino parla di un “episodio in ... 🔗Scrive msn.com

Zaniolo, follia in Roma-Fiorentina Primavera: entra negli spogliatoi giallorossi dopo il match e scatena il caos. Volano schiaffi e pugni - L'attuale giocatore dei viola sarebbe sceso negli spogliatoi dopo l'eliminazione dei giallorossi nella semifinale dei playoff: la ricostruzione dell'accaduto ... 🔗Si legge su msn.com

Zaniolo e la rissa con i giocatori della Roma primavera: Figc apre un'inchiesta. I giallorossi accusano Nicolò, ma lui: «Mi hanno insultato» - La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenata al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il ... 🔗Da msn.com

NICOLO' ZANIOLO, TREDICENNE, AL TORNEO SELIS (segue https://www.youtube.com/watch?v=DdbBbIcmTh0)