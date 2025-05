Roma Claudio Ranieri ha deciso | ecco chi sarà il prossimo allenatore

La Roma è in cerca di un nuovo allenatore dopo l'uscita di Claudio Ranieri, che assumerà un ruolo dirigenziale. Tra i nomi emersi, quello di Jurgen Klopp ha catturato l'attenzione della piazza, ma è stato subito smentito dal suo agente. Al contempo, Cesc Fabregas potrebbe rappresentare un'opzione interessante, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La caccia al successore di Ranieri continua.

Il nome di Jurgen Klopp ha scaldato la piazza, prima della smentita da parte del suo agente. La Roma sfoglia la margherita e intanto cerca un nuovo tecnico per sostituire l’uscente Claudio Ranieri, che occuperà un posto in dirigenza. Il nome di Cesc Fabregas, secondo La Gazzetta dello Sport, è molto quotato in casa giallorossa, convincendo tutti: Ranieri, Ghisolfi e i Friedkin. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona è il più adeguato per il progetto di rinascita del club giallorosso, che vedrà lo stesso Ranieri nelle vesti di senior advisor. I primi contatti per portare a Trigoria il tecnico del Como, a dire il vero, risalgono già a più di un mese fa... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, Claudio Ranieri ha deciso: ecco chi sarà il prossimo allenatore

