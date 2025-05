Roma Borgata Festival il programma

Il Roma Borgata Festival presenta "Bar Campioni – Pesi Massimi", uno spettacolo teatrale scritto da Emiliano Morana e diretto da Fabio Morgan, in programma giovedì 29 maggio alle ore 19.00 presso il Bar La Certosa. Un'iniziativa che trasforma i bar di quartiere in palcoscenici vibranti, portando storie di vita e di sport direttamente tra la gente. Un evento imperdibile per gli amanti del teatro e della comunità!

Giovedì 29 maggio ore 19.00 Bar La Certosa, Largo dei Savorgnan BAR CAMPIONI – PESI MASSIMI di Emiliano Morana e Fabio Morgan con Emiliano Morana regia Fabio Morgan Dove c’è un bar, c’è un teatro! “Bar Campioni” è il format teatrale che anima i bar di quartiere con storie dedicate all’importanza dello sport come leva di riscatto e identità. Pesi Massimi non è solo uno spettacolo sulla boxe, ma un racconto universale su come le nostre sconfitte possano trasformarsi nelle più grandi vittorie, dentro e fuori dal ring. —> prenotazione obbligatoria su Eventbrite Venerdì 30 maggio ore 21.00 Villa de Sanctis IL SOGNO DI UNA COSA di Pier Paolo Pasolini con Elio Germano e Teho Teardo L’opera di Pier Paolo Pasolini tra parole e musica... 🔗 Leggi su Funweek.it

