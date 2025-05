roma annunci hot il finto marito geloso e la rapina indagati due uomini e una donna

A Roma, un'inquietante truffa ha preso di mira le vittime online, con annunci hot che nascondevano un piano criminale. Due uomini e una donna sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni, dopo aver attratto gli interlocutori su siti di incontri per derubarli, spesso minacciandoli con armi. Le indagini rivelano un’operazione ben orchestrata di estorsione e violenza.

Roma, 27 maggio 2025 - Attiravano le vittime con annunci hot su siti di incontri online, poi li rapinavano. In manette sono finiti due uomini e una donna, tutti italiani, indagati a vario titolo per rapina aggravata da più persone riunite e dall'utilizzo di armi, lesioni personali aggravate, estorsione, ricettazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, violenza privata e danneggiamento. L'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre, su cui pendono gravi elementi indiziari. Il gruppo, dopo aver adescato le vittime su siti di incontri online, le convincevano a recarsi nella loro abitazione in zona Casal Bruciato, per poi rapinarle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net