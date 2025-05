Roma accusa choc a Zaniolo | Ha colpito due calciatori della Primavera nello spogliatoio Aperta inchiesta

Un episodio inquietante scuote il mondo del calcio giovanile: Nicolò Zaniolo è accusato di aver aggredito due calciatori della Primavera della Roma nello spogliatoio. L'incidente, avvenuto dopo la semifinale playoff tra Fiorentina e Roma, ha spinto il club a prendere seri provvedimenti, aprendo un'indagine interna. Le accuse sono di natura grave e potrebbero avere conseguenze significative per il futuro del calciatore.

Le accuse sono gravissime. Al termine della gara di ieri, 26 maggio, tra Fiorentina e Roma valida per la semifinale playoff di Campionato Primavera e vinta dai viola per 2-1, “si è verificato un episodio increscioso che coinvolge il calciatore Nicolò Zaniolo “. Lo comunica in una nota il club giallorosso. “Secondo quanto ricostruito, il calciatore – si legge – si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roma, accusa choc a Zaniolo: “Ha colpito due calciatori della Primavera nello spogliatoio”. Aperta inchiesta

