Roland Garros vincono Djokovic e Zverev out Medvedev

Al via il Roland Garros 2023, con Novak Djokovic che avanza senza problemi nel torneo, sconfiggendo Mackenzie McDonald con un netto 6-3, 6-3, 6-3. L'ex numero uno al mondo, campione in carica, dimostra la sua determinazione in un'edizione caratterizzata anche dall'uscita di scena di Daniil Medvedev. Una competizione che si preannuncia intensa, con Djoko pronto a lottare per il titolo.

Roma, 27 mag. (askanews) – Inizia senza difficoltĂ il Roland Garros di Novak Djokovic. L’ex n. 1 al mondo, campione a Parigi nel 2021 e nel 2023, ha battuto all’esordio l’americano Mackenzie McDonald, n. 98 al mondo, con un triplo 6-3 in due ore di gioco. “Non mi restano tanti tornei del grande Slam da giocare, quindi voglio approfittare di ogni occasione” ha spiegato Djokovic nel post partita, rivolgendosi in francese al pubblico del Philippe Chatrier. Buona la prima per Alexander Zverev. Il n. 3 al mondo, finalista della passata edizione, ha battuto al primo turno il classe 2005 Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 in un’ora e 53 minuti di gioco... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

