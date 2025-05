Roland Garros tre italiani in campo mercoledì | programma e orari tv

Mercoledì il Roland Garros vedrà protagonisti tre italiani, pronti a regalare emozioni ai tifosi. Dopo la vittoria di Jannik Sinner, che scenderà in campo giovedì, sarà il turno di Lorenzo Musetti e di altri talenti azzurri, tutti motivati a ottenere importanti risultati nel torneo parigino. Scopriamo il programma e gli orari tv delle loro attese sfide.

Parigi, 27 maggio 2025 – In attesa di Jannik Sinner – che dopo la vittoria contro Rinderknech, giocherà giovedì nel secondo turno contro Richard Gasquet, il Roland Garros per la pattuglia azzurra proseguirà mercoledì con tre partite molto importanti in programma. Torna in campo Lorenzo Musetti per il secondo turno, le ambizioni del tennista toscano sono molto alte per questo torneo, ma ci saranno anche Jasmine Paolini e Matteo Gigante. La numero uno azzurra, reduce dalla vittoria di Roma, sarà sul campo centrale del Roland Garros. Un palcoscenico di prestigio contro l'australiana Tomljanovic... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros, tre italiani in campo mercoledì: programma e orari tv

Approfondimenti da altre fonti

Tennis ATP e WTA · Roland Garros 2025: programma, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming; LIVE! Che il Roland Garros abbia inizio: domenica con 6 italiani in campo; Roland Garros, i risultati degli italiani: Gigante al 2° turno, fuori Sonego e Nardi; Roland Garros, 11 italiani in tabellone maschile: Zeppieri contro Alcaraz, Sinner-Rinderknech. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros, tre italiani in campo mercoledì: programma e orari tv - Secondo turno in campo al Roland Garros, in campo per l'Italia Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Matteo Gigante. Per la tennista azzurra, reduce dalla vittoria di Roma, il palcoscenico del campo cent ... 🔗Da sport.quotidiano.net

Roland-Garros, diretta: Bellucci-Draper, in campo anche Arnaldi e Passaro. Debutto per Djokovic. Orari e dove vederle in tv e streaming - Altra giornata di grande tennis a Parigi nel primo turno del Roland-Garros. Oggi, martedì 27 maggio, scendono in campo tre italiani: Bellucci sfida Draper, Arnaldi contro ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Dove vedere in tv gli italiani in campo al Roland Garros 2025 - Quattro gli italiani in campo: Passaro contro De Jong, Cobolli contro Cilic, Bellucci contro Draper e Arnaldi contro Auger-Aliassime. Zverev (n° 3 del mondo) debutta contro Tien, Gauff (n° 2 Wta) affr ... 🔗Da corriere.it

I Big 4 si riuniscono per l'omaggio a NADAL | Roland Garros 2025 | Rivivi il momento