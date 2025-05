Roland Garros subito un test per Sinner | batte Rinderknech e la sua arroganza Ora c’è un altro francese Richard Gasquet

Jannik Sinner inizia la sua avventura al Roland Garros con una convincente vittoria. Il numero uno del mondo ha superato il francese Arthur Rinderknech in tre set, dimostrando determinazione e abilità sul campo. Ora, l'azzurro si prepara a affrontare un altro sfidante transalpino, Richard Gasquet, in un incontro che promette emozioni. Con questa prestazione, Sinner conferma il suo status di favorito nel torneo.

Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha superato nel match del primo turno sul ‘Philippe Chatrier’ il francese Arthur Rinderknech, numero 75 del ranking Atp. L’azzurro si è imposto in tre set con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5. Sinner ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due. Rinderknech fin da subito ha provato a trasformare la partita in una corrida, giocando con il tifo a senso unico del pubblico francese. Per due set a Sinner è bastato un filo di gas per tenere le redini dell’incontro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, subito un test per Sinner: batte Rinderknech e la sua arroganza. Ora c’è un altro francese, Richard Gasquet

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roland Garros, il programma del day one: subito Musetti e Paolini in campo, Sonego di sera; Sinner spegne l'ardore di Rinderknech e del pubblico francese al Roland Garros: pratica archiviata; Roland Garros, per Paolini subito la cinese Yuan: il percorso dell’azzurra; I test antidoping dei top players nel 2017. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lucia Bronzetti subito fuori al Roland Garros: Alexandrova la batte in due set - La romagnola viene respinta all’esordio a Parigi contro la russa: poche chance per l’azzurra Sconfitta netta per Lucia Bronzetti al primo turno del Roland Garros. L’azzurra non era stata fortunata nel ... 🔗Riporta tennisitaliano.it

DIRETTA ROLAND GARROS 2025/ Bronzetti Alexandrova video streaming tv: Cerundolo ko con Diallo! (26 maggio) - Diretta Roland Garros 2025 streaming video tv: altri italiani impegnati oggi nel primo turno dello Slam, Flavio Cobolli sfida Marin Cilic. 🔗Scrive ilsussidiario.net

Roland Garros, si mette subito male per Sinner: non ci voleva - Dopo la finale persa contro Alcaraz agli Internazionali d'Italia, il numero uno del mondo si ripresenta in campo al Roland Garros per vincere il terzo Slam della sua carriera Alberto Dalla Palma Dopo ... 🔗informazione.it scrive

Bend it like Rafa ?? | Roland-Garros 2022