Roland Garros il tennis non si ferma | il programma di oggi e gli italiani in campo

Il Roland Garros continua a regalare emozioni, con il tennis che non si ferma. Dopo la vittoria di Jannik Sinner, oggi è il turno di altri tennisti italiani. Scopri il programma di oggi e tutte le informazioni su questo prestigioso torneo parigino, dove lo spettacolo è sempre in primo piano e i colpi da maestro si susseguono senza sosta.

Il Roland Garros procede a ritmi serrati e, dopo l’esordio – vincente – di Jannik Sinner, oggi scenderanno in campo altri italiani: ecco il programma e le info. Lo spettacolo del tennis continua a Parigi con il Roland Garros in cui man mano lo scenario sta prendendo forma. Non sono mancati i colpi di scena, con eliminazioni non pronosticabili, ma non sono mancate neppure le certezze. Continuano ad esempio i percorsi dei più osservati degli ultimi tempi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno conquistato l’accesso al secondo turno. L’ Open di Francia procede perciò a ritmi serrati e il programma di quest’oggi – martedì 27 maggio – prevede diversi scontri molto interessanti... 🔗 Leggi su Sportface.it

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros: Gigante al secondo turno, si ferma Nardi; Roland Garros, qualificazioni: Fognini eliminato al primo turno; Roland Garros: Zeppieri firma l’impresa, Arnaboldi si ferma sul più bello; Roland Garros, qualificazioni: Gigante al turno decisivo, si ferma Napolitano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros, il tennis non si ferma: il programma di oggi e gli italiani in campo - Il Roland Garros procede a ritmi serrati e, dopo l'esordio vincente di Sinner, oggi scenderanno in campo altri italiani: il programma. 🔗Secondo sportface.it

Roland Garros 2025, Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio da Ekaterina Alexandrova - Si ferma all'esordio il percorso di Lucia Bronzetti nel tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: l'azzurra cede alla ... 🔗Segnala oasport.it

Roland Garros, Lucia Bronzetti subito fuori: va ko con Alexandrova - La tennista romagnola si è arresa in due set alla russa, numero 20 del ranking e del seeding, che si è imposta col punteggio di 6-3 6-2 ... 🔗Come scrive msn.com

Tennis: Sinner non si ferma, a Sofia prima finale Atp