Martedì 27 maggio, il Roland Garros si anima con un ricco programma di match che vedrà protagonisti diversi tennisti italiani. Dopo l’eliminazione di Luciano Darderi al primo turno, il focus si sposta su altri calciatori azzurri, pronti a combattere per avanzare nel torneo. Scopriamo insieme i pronostici per le sfide di oggi e le aspettative sui nostri atleti in campo.

Roland Garros, tanta Italia in campo oggi, ma non solo: ecco i pronostici dei principali match in programma nella giornata di martedì 27 maggio. Luciano Darderi è stato messo alla porta al primo turno del Roland Garros, ma c’è ancora tanta Italia, per fortuna, in gara al di là delle Alpi. Oggi toccherà ad altri quattro azzurri scendere in campo e lottare per assicurarsi l’accesso al turno successivo dello Slam parigino: sarà la volta, nello specifico, di Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Roland Garros, i pronostici di martedì 27 maggio (AnsaFoto) – Ilveggente... 🔗 Leggi su Ilveggente.it