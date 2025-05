Roland Garros day 2 | Bene Sinner anche meglio Alcaraz

Nel secondo giorno di Roland Garros, Jannik Sinner si fa valere, mentre Carlos Alcaraz fa il suo esordio con una vittoria convincente contro Zeppieri, che esce a testa alta. Brutta giornata per Darderi, mentre Fritz e Cerundolo abbandonano il torneo. Cocciaretto avanza, mentre Bronzetti è eliminata. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti alle 8:30 su TennisMania!

All’esordio lo spagnolo non concede niente a Zeppieri, che comunque esce a testa alta. A Roma nei primi turni non aveva convinto Carlitos come oggi a Parigi. Deludente Darderi. Già fuori Fritz e Cerundolo. Cocciaretto passa, Bronzetti no. Vi aspettiamo alle 8:30, in diretta a TennisMania,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros day 2: Bene Sinner, anche meglio Alcaraz

