Roland Garros | Arnaldi accede al secondo turno sarà derby con Cobolli

Matteo Arnaldi avanza al secondo turno del Roland Garros dopo una straordinaria rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Con un punteggio finale di 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2, il tennista ligure, attualmente n. 36 del ranking ATP, si prepara ora per un attesissimo derby con il connazionale Cobolli. Una vittoria che alimenta le speranze italiane nel torneo parigino.

Torino, 27 mag. (LaPresse) – Matteo Arnaldi supera il primo turno del Roland Garros. L’azzurro, n. 36 Atp, si è aggiudicato il match, dopo una grande rimonta, contro Felix Auger-Aliassime, n. 27 al mondo. Il ligure ha trionfato col punteggio finale di 57 26 63 64 62, ottenendo così la sua seconda vittoria in carriera al quinto set, la prima nello Slam parigino. Arnaldi è atteso al secondo turno dal derby con Flavio Cobolli (n. 26), che ha superato per 3-0 Marin Cilic... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros: Arnaldi accede al secondo turno, sarà derby con Cobolli

