Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 27 maggio | orari programma tv

Il 27 maggio, il Roland Garros 2025 entra nel vivo con il completamento del primo turno. Gli appassionati di tennis possono attendere con trepidazione gli incontri degli atleti italiani, pronti a farsi valere sulla storica terra rossa di Parigi. Scopriamo gli orari e il programma televisivo per seguire da vicino le loro performance in questo prestigioso Slam.

Oggi, martedì 27 maggio, nuova giornata di incontri nell’edizione 2025 del Roland Garros. Si concluderà il ciclo di match previsti per il primo turno dello Slam di Parigi e sulla terra rossa transalpina gli italiani in campo non mancheranno per provare a proseguire nel percorso in un torneo così importante. La sfida più complicata sarà quella di Mattia Bellucci. Il lombardo giocherà l’ultima partita del Suzanne-Lenglen contro il britannico Jack Draper (n.5 del mondo), tra i giocatori più in forma del circuito. Una sfida tra mancini che vede il tennista del Regno Unito nettamente favorito. Sempre in chiusura dello schedule, ma sul campo-6, Matteo Arnaldi affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime... 🔗 Leggi su Oasport.it