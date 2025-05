Roland Garros 2025 Sinner abbraccia Donnarumma

Nel corso del Roland Garros 2025, Jannik Sinner ha fatto il suo atteso debutto, sorprendendo il pubblico con una vittoria emozionante. Al suo fianco, nel box, c'era anche Gigio Donnarumma, il portiere del PSG pronto ad affrontare l'Inter nella finale di Champions League. Il confronto tra questi due talenti italiani si è concluso con un abbraccio carico di entusiasmo e di speranza per il futuro sportivo del nostro Paese.

A seguire il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros 2025, nel box del numero uno al mondo, c'era anche Gigio Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain che sabato sfiderĂ l'Inter nella finale di Champions League. I due campioni, al termine del match vinto dall'altoatesino contro il francese Rinderknech, si sono incontrati negli spogliatoi e si sono abbracciati. Sinner, tifoso milanista, ha regalato al portiere della Nazionale una maglia autografata...

