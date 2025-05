Roland Garros 2025 oggi | orari martedì 27 maggio ordine di gioco tv streaming

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo con la terza giornata di gare, completando il primo turno del singolare maschile e femminile. Oltre ai match di singolo, prenderanno il via anche i tornei di doppio. In campo, i riflettori sono puntati su Alexander Zverev, finalista del 2024, e Novak Djokovic, pronti a dare spettacolo. Scopri gli orari e come seguire il tutto in TV e streaming.

La terza giornata di gare del Roland Garros completa il tabellone del primo turno del singolare maschile e femminile e segna l’inizio dei tabelloni dei tornei di doppio. In campo maschile debuttano il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e finalista dello scorso anno, e il serbo Novak Djokovic, sesto favorito del seeding che a Ginevra ha vinto il suo centesimo torneo ATP. In casa Italia inizia il cammino di Matteo Arnaldi, atteso, nel quarto match sul campo 6, dall’impegnativo confronto con il canadese Felix Auger-Aliassime. Francesco Passaro, dopo il terzo turno ottenuto agli Internazionali d’Italia, debutta sulla terra parigina, seconda partita sul campo numero 8, contro l’olandese Jesper De Jong... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari martedì 27 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

