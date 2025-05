Roland Garros 2025 Novak Djokovic | Chiedevo perchè non veniva chiuso il tetto Ho buone sensazioni

Novak Djokovic avvia il Roland Garros 2025 con una convincente vittoria contro Mackenzie McDonald, chiudendo il match con un netto 6-3, 6-3, 6-3. Reduce dalla vittoria del suo centesimo titolo a Ginevra, il serbo mostra grande determinazione e ottimismo, interrogandosi sul possibile utilizzo del tetto della Philippe Chatrier. Nel prossimo turno, Djokovic sfiderà...

Un convincente Novak Djokovic ha cominciato al meglio il proprio cammino al Roland Garros con la vittoria sull'americano Mackenzie McDonald. Un triplice 6-3 da parte del serbo, reduce dalla conquista del suo centesimo titolo in carriera a Ginevra. Nel prossimo turno per Djokovic ci sarà la sfida con il francese Corentin Moutet, match che vede ampiamente favorito il nativo di Belgrado, anche se sfidare un transalpino a Parigi nasconde sempre delle insidie. Per Djokovic era un ritorno sul Philippe Chatrier dopo la vittoria dell'oro olimpico. Il serbo ha raccontato le sue emozioni al sito spagnolo PuntodeBreak: " Le emozioni che ho vissuto sono state molto belle...

