Roland Garros 2025 Mattia Bellucci strappa un set a Draper ma poi viene rimontato

Mattia Bellucci strappa un set al britannico Jack Draper, poi però viene rimontato e cede alla distanza nel primo turno del Roland Garros 2025 di tennis alla testa di serie numero 5, che si impone con lo score di 3-6 6-1 6-4 6-2 in due ore e 37 minuti di gioco ed affronterà al prossimo turno uno tra il transalpino Gael Monfils ed il boliviano Hugo Dellien. Nel primo set il primo allungo lo firma l’italiano, che nel quarto gioco centra il break a trenta e scappa sul 3-1. Bellucci trascina Draper ai vantaggi nel sesto game e dopo 16 punti, alla terza palla break ottiene un nuovo strappo che vale il 5-1... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Mattia Bellucci strappa un set a Draper ma poi viene rimontato

