Roland Garros 2025 le partite e gli orari di oggi | Arnaldi-Auger-Aliassime e Cobolli-Cilic i match da non perdere

Oggi, martedì 27 maggio, si svolge la terza giornata del Roland Garros 2025, con il completamento del primo turno. Cinque talenti italiani – Cobolli, Bellucci, Arnaldi, Darderi e Passaro – scenderanno in campo, mentre i fuoriclasse Djokovic, Medvedev, Zverev e De Minaur faranno il loro esordio. Scopri i match chiave da non perdere e gli orari di gioco in questo articolo.

