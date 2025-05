Roland Garros 2025 il tabellone di doppio misto | Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie

Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica del doppio misto agli US Open 2024, si presentano con la terza testa di serie al Roland Garros 2025. Questa coppia tutta italiana è l'unica rappresentante azzurra in questa specialità nel torneo parigino, promettendo di attirare l'attenzione dei tifosi e di puntare a una nuova impresa sul campo.

Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosi del titolo agli US Open 2024, sono accreditati della terza testa di serie  del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis: si tratta dell’unica coppia tutta italiana al via, ed anche degli unici azzurri iscritti in questa specialità a Parigi. Il cammino degli azzurri inizierà contro la coppia composta dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dal monegasco Hugo Nys, ed in caso di successo agli ottavi la sfida sarà contro i vincenti del confronto tra la taiwanese Fang-Hsien Wu ed il neerlandese Sem Verbeek ed i francesi Tessah Andrianjafitrimo ed Ugo Humbert, in tabellone con una wild card... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, il tabellone di doppio misto: Sara Errani ed Andrea Vavassori accreditati della terza testa di serie

