Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Oggi, martedì 27 maggio 2025, continua il primo turno del Roland Garros con diversi atleti italiani in campo, dopo la vittoria di Jannik Sinner. Scopri il programma della giornata e dove seguire gli incontri. Ecco i dettagli degli eventi in programma, tra cui le sfide di Varvara Gracheva e Sofia Kenin, oltre che di Matteo Arnaldi.

Dopo l' esordio con vittoria di Jannik Sinner contro il francese Rinderknech, prosegue oggi, martedì 27 maggio 2025, il primo turno del Roland Garros, con diversi tennisti italiani impegnati nei rispettivi incontri. Ecco il programma della giornata.? Varvara Gracheva – Sofia Kenin (n°31)? Matteo Arnaldi – Félix Auger-Aliassime (n°29)? Karolina Muchova (n°14) – Alycia Parks? Marin Cilic – Fabio Cobolli Encore une belle journée de tennis pour la fin des premiers tours à Roland-Garros?? #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2025 Roland Garros, gli italiani in campo oggi 27 maggio. Il primo italiano a scendere in campo sarà Francesco Passaro

