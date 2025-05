Roland Garros 2025 il montepremi | ecco quanto vince il vincitore

Il Roland Garros 2025 si prepara a stupire gli appassionati di tennis con un montepremi record di 56,352 milioni di euro, segnando un aumento del 5,21% rispetto all'edizione precedente. Scopriamo quanto guadagnerà il vincitore e come questa cifra si inserisce nella continua crescita dell'evento, che ogni anno affascina giocatori e tifosi con la sua generosità .

Quanto incasserà il vincitore del Roland Garros? La domanda viene riproposta ogni anno e ha sempre una risposta diversa, in base al montepremi. Nel 2025 questo sarà di 56,352 milioni di euro, una cifra superiore a quella del 2024 del 5,21 per cento. L’anno scoro, infatti, erano stati messi in palio 53,478 milioni. La cifra è però inferiore tanto al bottino messo a disposizione da Wimbledon quanto da quello stanziato dagli US Open. I due slam hanno pagato rispettivamente nel 2024 circa 60 milioni e quasi 70. Dei 56,352 milioni di euro di montepremi, il Roland Garros pagherà 2.550.000 euro, tanto agli uomini quanto alle donne... 🔗 Leggi su Lettera43.it