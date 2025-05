Roland Garros 2025 Gauff brilla all’esordio Avanti anche Pegula e Andreeva

Il Roland Garros 2025 si apre con alcuni risultati entusiasmanti nel tabellone femminile. Coco Gauff, testa di serie numero due, brilla al suo esordio superando con facilità l’australiana Olivia Gadecki. Avanzano anche Jessica Pegula e la giovane Andreeva, promettendo una competizione ricca di emozioni. Nel prossimo turno, Gauff affronterà la ceca Tereza Valentova, dando il via a un entusiasmante cammino nel torneo.

Si sono completati i match di primo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2025. Ottimo esordio per Coco Gauff, testa di serie numero due, che ha sconfitto agevolmente l’australiana Olivia Gadecki con un doppio 6-2. L’americana affronterà ora la ceca Tereza Valentova, che ha battuto in rimonta la francese Chloe Paquet per 4-6 6-3 7-5. Buona la prima anche per Jessica Pegula e Mirra Andreeva. L’americana, testa di serie numero tre, ha sconfitto per 6-2 6-4 la rumena Todoni e ora attende la connazionale Ann Li; mentre la russa, numero sei del seeding, comincia con qualche difficoltà, ma si riprende contro la spagnola Bucsa e va a chiudere sul 6-4 6-3... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Gauff brilla all’esordio. Avanti anche Pegula e Andreeva

Ne parlano su altre fonti

Cori Gauff, tra delusione e speranza: “A Parigi sarà la volta buona”; Paolini è la regina di Roma! Gauff ko in 2 set; Jasmine Paolini è la regina di Roma! Battuta Coco Gauff in finale agli Internazionali d'Italia 2025 · Tennis WTA; Il Ritorno Epico di Novak Djokovic: Dramma del Terzo Giorno al Roland Garros 2025 con Coco Gauff. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roland Garros 2025, Gauff brilla all’esordio. Avanti anche Pegula e Andreeva - Si sono completati i match di primo turno del tabellone femminile del Roland Garros 2025. Ottimo esordio per Coco Gauff, testa di serie numero due, che ha ... 🔗Secondo oasport.it

Gauff smemorata: debutta al Roland Garros dimenticando le racchette (ma vince lo stesso) - Piccola disavventura — e risate generali — per Coco Gauff all'esordio nel Roland Garros: entra in campo decisa e con le cuffie ma... Dimentica le racchette. Rimedia un raccattapalle, la statunitense p ... 🔗Lo riporta msn.com

Roland Garros: tutto facile per Gauff, Pegula e Andreeva - Tennis - Roland Garros | Soliti doppi falli per Coco Gauff che rimane in controllo. Rispettano il pronostico anche Jessica Pegula e Mirra Andreeva, cade Haddad Maia. Azarenka vince con doppio bagel, J ... 🔗Secondo ubitennis.com

Highlights Gadecki vs Gauff Round 1 | Roland-Garros 2025