Roland Garros 2025 Francesco Passaro cede alla distanza con De Jong ed esce al primo turno

Francesco Passaro esce al primo turno del Roland Garros 2025, cedendo alla distanza contro l'olandese Jesper De Jong. Dopo un match intensamente combattuto, terminato con il punteggio di 3-6, 6-7(7), 6-4, 7-6(1), 6-1, l’azzurro spreca un'importante occasione e si vede costretto a lasciare la competizione. De Jong avanza nei trentaduesimi di finale, dove affronterà il tedes

Francesco Passaro cede alla distanza e spreca una grande opportunitĂ . Nell’incontro valevole per il primo turno del Roland Garros l’olandese Jesper De Jong supera 3-6 6-7(7) 6-4 7-6(1) 6-1, in tre ore e quarantanove minuti, l’azzurro e si guadagna la sfida dei trentaduesimi contro il tedesco Alexander Zverev. Il tennista umbro esordisce tenendo a zero il servizio di apertura, ottiene, a 30, il break del 2-0 sul doppio fallo del rivale e lo legittima con il game del 3-0. Il monologo del giocatore italiano continua con il doppio break del 4-0 chiuso dalla contro smorzata sbagliata da De Jong. Il numero 88 del ranking prova ad entrare in partita con il break del 4-1 e accorcia sul 4-2, Passaro tiene a 30 il servizio del 5-2 e nel nono game chiude i conti alla prima opportunitĂ per il 6-3... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, Francesco Passaro cede alla distanza con De Jong ed esce al primo turno

Approfondimenti da altre fonti

Tennis oggi · Italiani al Roland Garros 2025: programma partite, orario e dove vedere; Dove vedere in tv gli italiani in campo al Roland Garros 2025; Roland Garros 2025: tabellone, quando inizia, dove vederlo - LaPresse; Tabellone Roland Garros 2025: tutte le sfide e gli incroci sulla terra rossa di Parigi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roland Garros 2025, Francesco Passaro cede alla distanza con De Jong ed esce al primo turno - Francesco Passaro cede alla distanza e spreca una grande opportunità. Nell’incontro valevole per il primo turno del Roland Garros l’olandese Jesper De ... 🔗Secondo oasport.it

Roland Garros 2025, le partite di oggi 27 maggio: dove vederle in streaming - Continua il primo turno del Roland Garros 205. Ecco le partite in programma oggi, martedì 27 maggio, e le info per vederle in streaming. 🔗Segnala telefonino.net

Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli - Dopo l’esordio con vittoria di Jannik Sinner contro il francese Rinderknech, prosegue oggi, martedì 27 maggio 2025, il primo turno del Roland Garros, con diversi tennisti italiani impegnati nei rispet ... 🔗Come scrive msn.com

Francisco Cerundolo vs Gabriel Diallo | Roland Garros 2025 | Round 1 | Highlights