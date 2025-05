Roland Garros 2025 | Flavio Cobolli tutto facile contro Cilic all’esordio

Flavio Cobolli ha esordito con grande stile al Roland Garros 2025, superando il croato Marin Cilic con un convincente 6-2, 6-1, 6-3. Il match, durato solo un'ora e 41 minuti, ha dimostrato la superiorità del giovane talento italiano, che ha approfittato di un avversario lontano dal suo apice, regalando così un giorno memorabile per il tennis italiano.

Molto più facile di qualsiasi previsione il primo successo di Flavio Cobolli al Roland Garros 2025. Il classe 2002 sconfigge il croato Marin Cilic, o meglio la sua ombra (perché è lontanissimo parente di quello ammirato negli anni migliori), per 6-2 6-1 6-3. Basta un'ora e 41 minuti all'azzurro per assicurarsi la settima vittoria Slam in carriera e guadagnarsi un appuntamento con uno tra Matteo Arnaldi e Felix Auger-Aliassime, che sono attualmente in campo. Arrivano molto presto, già nel terzo game, le prime palle break per Cobolli. Sono due, ne basta una con una bella risposta che vale il 2-1...

