Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d’Italia | lo sloveno è caduto anche oggi

Primož Roglic ha annunciato il suo ritiro dal Giro d'Italia durante la 16esima tappa, dopo aver subito una caduta in condizioni di pioggia. La decisione segna la fine della sua partecipazione alla corsa, che ha visto il ciclista sloveno affrontare sfide significative in questo edizione. Scopri di più sui dettagli di questo evento tragico per il campione sloveno.

Primoz Roglic si è ritirato dal Giro d'Italia nel corso della 16sima tappa che si sta correndo sotto la pioggia: fatale l'ennesima caduta del 35enne sloveno... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d’Italia: lo sloveno è caduto anche oggi

