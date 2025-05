Rocchi a Open VAR | Nettissimo il rigore per la Juve Mano di Alberto Costa? Il regolamento in questi casi è chiarissimo

Nell'ultima puntata di Open VAR, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha commentato gli episodi controversi della partita tra Venezia e Juventus. In particolare, ha sottolineato la netta validità del rigore assegnato ai bianconeri per un tocco di mano di Alberto Costa, evidenziando come il regolamento in merito sia chiaro e preciso. Scopriamo nel dettaglio le sue dichiarazioni e l'analisi dell'incontro.

Rocchi a Open VAR: le dichiarazioni del designatore arbitrale dopo la sfida tra Venezia e Juventus, disputata domenica sera allo Stadio Penzo. Gianluca Rocchi ha analizzato gli episodi da moviola del match di domenica tra Venezia e Juventus nel corso dell'ultima puntata della stagione di Open VAR. Le sue parole su arbitri e varisti. MANO ALBERTO COSTA – « Decisione corretta. Già l'arbitro Colombo percepisce qualcosa dal vivo. Il regolamento è chiarissimo: basta un tocco di mano, anche involontario, per annullare un gol in questi casi » RIGORE NICOLUSSI-CAVIGLIA – « Rigore nettissimo. Ottima scelta in campo...

