Roberto Cipullo chi è l’ex compagno di Carolina Rey e padre del figlio | Mi ha amata molto

Roberto Cipullo, ex compagno di Carolina Rey e padre del loro bambino, è un produttore cinematografico di successo con un background accademico in Giurisprudenza. Sin dalla sua laurea presso l'Università La Sapienza di Roma, ha intrapreso una carriera nel cinema, realizzando opere significative come “Ovunque tu sarai”. In questo articolo, esploreremo la sua vita, carriera e la sua relazione con Carolina Rey.

Roberto Cipullo, ex compagno di Carolina Rey, è un produttore cinematografico di grande successo. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, si è interessato molto presto al mondo del cinema. Tra i suoi successi come produttore annovera film come “Ovunque tu sarai”, con Ricky Memphis, e “Sconnessi”, ma anche “I compromessi sposi” con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, oltre a una pellicola horror, “Shortcut”. L’amore tra Roberto Cipullo e Carolina Rey è iniziato davvero per caso. La conduttrice ed attrice televisiva, infatti, intervistata da Confidenza ha rivelato come Roberto sia arrivato nella sua vita in un momento davvero particolare... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Roberto Cipullo, chi è l’ex compagno di Carolina Rey e padre del figlio: “Mi ha amata molto”

