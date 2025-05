Roberta Metsola al Collegio Europeo | Ucraina e Gaza un' Europa sicura non tollera le ingiustizie

Nel suo incontro al Collegio Europeo, Roberta Metsola esprime la necessità di un’Europa proattiva e solidale, sottolineando l’importanza di sostenere l’Ucraina e affrontare le ingiustizie in Medio Oriente, in particolare a Gaza. Secondo Metsola, una vera sicurezza europea implica la volontà di parlare e agire con coraggio per garantire pace e giustizia in contesti di crisi.

"L'Europa deve parlare e agire con coraggio. Ecco perché è fondamentale rafforzare il nostro sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura e questo deve essere anche l'obiettivo quando guardiamo alla crisi nel Medio Oriente e alla tragica situazione in Gaza: un'Europa sicura non tollera...

