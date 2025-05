Rivoluzione Ferrari | l’indiscrezione dalla Germania scuote l’ambiente

Una ventata di novità scuote la Ferrari: secondo indiscrezioni dalla Germania, il team di Maranello potrebbe essere in procinto di una rivoluzione strategica. Dopo il podio di Leclerc al GP di Monaco, le aspettative crescono in vista del prossimo GP di Spagna. Scopriamo cosa si cela dietro queste voci e quale futuro attende il Cavallino Rampante.

Rivoluzione Ferrari in corso? Dalla Germania arriva un’indiscrezione che scuote il mondo del Cavallino Rampante: ecco cosa sarebbe successo. La Ferrari, dopo il GP di Monaco in cui Leclerc ha chiuso in seconda posizione, si sta preparando per affrontare il GP di Spagna. Neanche un po’ di respiro perché domenica primo giugno si torna già in pista. Nel mentre, però, è arrivata un’indiscrezione dalla Germania che ha senz’altro dato uno scossone alla scuderia di Maranello. Di sicuro dalla Ferrari, per questo Mondiale 2025, ci si sarebbe aspettati di meglio. Spesso la strategia del team non ha permesso di performare nel migliore dei modi e sia per Charles Leclerc sia per Lewis Hamilton alcuni Gran Premi più di altri si sono rivelati abbastanza complicati... 🔗 Leggi su Sportface.it