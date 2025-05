Rivodutri gita a contatto della natura nel Lazio | sorgente di Santa Susanna distese di girasoli laghi dalle acque cristalline

Scopri Rivodutri, un gioiello della Sabina a soli 80 km da Roma, ideale per una gita a contatto con la natura. Immerso in paesaggi incantevoli, dalle distese di girasoli ai laghi cristallini, questo affascinante borgo offre l'opportunità di esplorare le bellezze della campagna laziale. Approfitta delle belle giornate di sole per vivere un weekend indimenticabile tra storia e natura.

Visto le belle giornate di sole perché non sfruttare al massimo i weekend per conoscere i borghi e i più bei paesaggi nei dintorni di Roma? Oggi scopriamo Rivodutri e i suoi dintorni, per una giornata in Sabina davvero speciale. Questa località – che dista soli 80 Km da Roma – domina la Valle di Rieti dalla sua posizione sulla falda occidentale del Terminillo, a 560 m di altezza. Chi già conosce il territorio reatino, soprattutto nelle zone più prossime al confine con l’Umbria, sa bene che offre un ventaglio di esperienze molto variegato. In parole povere, che siate escursionisti accaniti o buone forchette (o entrambe le cose) una giornata a Rivodutri saprà mettervi di buon umore... 🔗 Leggi su Funweek.it

