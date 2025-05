Ritrovato il gommone rubato in un porto del Cilento | ingenti i danni

Un gommone con motore Yamaha da 225 cavalli, rubato a Marina di Casal Velino, è stato ritrovato a Cetara, in Costiera Amalfitana. L'imbarcazione, di proprietà di una ditta di noleggio cilentana, presenta ingenti danni. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sull'accaduto e identificare i responsabili del furto.

E’ stato ritrovato a Cetara, in Costiera Amalfitana, il gommone con motore Yamaha da 225 cavalli che, nella notte tra domenica e lunedì, era stato rubato dal porto di Marina di Casal Velino. Le indagini Ad avvistare l’imbarcazione, di proprietà di una ditta di noleggio cilentana, vicino... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ritrovato il gommone rubato in un porto del Cilento: ingenti i danni

Se ne parla anche su altri siti

Ritrovato a Cetara il gommone rubato a Casal Velino. Si indaga per risalire ai responsabili - E’ stato ritrovato a Cetara il gommone Yamaha 225 rubato l’altra notte nel porto di Marina di Casal Velino. L’imbarcazione, di proprietà di una ditta di noleggio, è stata notata da un pescatore che ha ... 🔗Come scrive ondanews.it

Casal Velino, gommone rubato rinvenuto a Cetara: l’imbarcazione è danneggiata - È stato rinvenuto nel Comune di Cetara il gommone rubato nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 maggio nel porto di Marina di Casal Velino. Si tratta di un Joker Boat Clubman ... 🔗Riporta msn.com

Casal Velino, furto nella notte: rubato un gommone al porto di Marina - La scoperta è avvenuta soltanto questa mattina quando i proprietari si sono recati al molo per iniziare le attività giornaliere ... 🔗Segnala infocilento.it

Capitaneria di porto, ritrovato gommone rubato