Ritrovata la donna scomparsa da Soriano nel Cimino | Sta bene

Ernesta Reali, 73 anni, scomparsa da Soriano nel Cimino il 27 maggio, è stata finalmente ritrovata e sta bene. La notizia, che ha riempito d’ansia l'intera comunità, è stata confermata dal Comune, portando così un lieto fine a una vicenda che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso, per ore, un'intera comunità. Ernesta Reali, 73 anni, scomparsa nella mattinata di martedì 27 maggio da Soriano nel Cimino, "è stata ritrovata e sta bene". Lo fa sapere il Comune. La donna si era allontanata intorno alle 11 dalla... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ritrovata la donna scomparsa da Soriano nel Cimino: "Sta bene"

