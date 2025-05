Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 28 maggio 2025 | Paloma e Gracia in ansia per Emilio Il Molina si riprenderà?

Nel prossimo episodio di "Ritorno a Las Sabinas", in onda il 28 maggio 2025 su Rai1, Paloma e Gracia vivranno momenti di intensa ansia per la salute del padre, Don Emilio. Le anticipazioni svelano un drammatico deterioramento delle sue condizioni: riuscirà il Molina a ritrovare la forza per riprendersi? Scopriamo insieme cosa attende i protagonisti in questo capitolo ricco di emozioni.

© Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 28 maggio 2025: Paloma e Gracia in ansia per Emilio. Il Molina si riprenderà?

