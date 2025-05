Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 28 maggio | Emilio tra la vita e la morte dopo l’ictus

Nel prossimo episodio di "Ritorno a Las Sabinas", in onda mercoledì 28 maggio su Rai 1, la tensione sale mentre Emilio, colpito da un ictus, combatte tra la vita e la morte in ospedale. Gracia e Paloma devono affrontare non solo l'angoscia per la salute di Emilio, ma anche i vecchi rancori familiari che riemergono. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena attende gli spettatori.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Colpito da un ictus, Emilio lotta in ospedale mentre Gracia e Paloma affrontano l'incertezza del futuro e vecchi rancori familiari. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani mercoledì 28 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: La morte di Óscar spinge Martina e Alex a scavare nel passato della vittima. Nell'episodio precedente A pochi giorni dalle nozze, Esther deve affrontare la confusione emotiva di Miguel, sconvolto dal ritorno di Gracia, suo primo amore...

