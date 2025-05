' Ritocca' la targa col nastro adesivo bianco denunciato Trovato con 20 grammi di hashish un giovane nei guai

Un giovane è stato denunciato dai Carabinieri di Cesena dopo essere stato sorpreso con 20 grammi di hashish. Per non farsi identificare, aveva alterato la targa della sua auto con del nastro adesivo. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto strumenti di effrazione e armi bianche, suggerendo intenzioni illecite. L'accusa include soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

