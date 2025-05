Risultati elezioni comunali 2025 il centrosinistra vince 3 a 2 nei capoluoghi FdI sotto il 20%

Nelle elezioni comunali del 2025, il centrosinistra conquista 3 capoluoghi su 5, battendo il centrodestra, mentre Fratelli d'Italia scende sotto il 20% dei consensi. Oltre a Genova, recentemente sottratta al centrodestra, si affermano anche Ravenna e Trento. In un delirio di vinti e vincitori, Bolzano ha invertito la rotta una settimana fa, cedendo il passo alle forze di centrodestra.

Il primo turno delle elezioni comunali 2025 finisce con una vittoria per 3 a 2 nei capoluoghi di provincia per il centrosinistra. Oltre a Genova, strappata al centrodestra, ci sono Ravenna e Trento. Bolzano una settimana fa aveva fatto il percorso contrario, passando dal centrosinistra al centrodestra. Le precedenti elezioni, fa sapere l’agenzia di stampa Agi, erano finite 4 a 2 per il centrosinistra. I ballottaggi andranno in scena l’8 e il 9 giugno nei comuni di Taranto e Matera. Dove il sindaco uscente del M5s è arrivato terzo ed è stato escluso. A Taranto al ballottaggio va Francesco Tacente (sostenuto da Lega e Udc) che ha vinto il derby del centrodestra contro Luca Lazzaro (sostenuto da FdI, FI e Noi moderati)... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Risultati elezioni comunali 2025, il centrosinistra vince 3 a 2 nei capoluoghi. FdI sotto il 20%

