rissa zaniolo dopo i comunicati di roma e fiorentina chiede scusa

Nicolò Zaniolo si trova al centro di una controversia dopo una presunta rissa al termine della semifinale di playoff scudetto tra Fiorentina e Roma Primavera. Gli eventi hanno scatenato reazioni ufficiali da parte dei due club, seguite da un messaggio di scuse del calciatore sui social media. Scopriamo i dettagli di questa serata concitata e le reazioni che ne sono derivate.

Ieri sera serata un po' concitata per Nicolò Zaniolo, coinvolto in una presunta rissa al termine di Fiorentina-Roma Primavera, semifinale di playoff scudetto del campionato Primavera 1. Dopo i due comunicati, è arrivato pochi minuti fa il messaggio social di scuse dello stesso giocatore. ANTEFATTI – Zaniolo ritorna a far parlare di sé ma non per le gesta in campo. Quelle non si vedono ormai da diversi anni. Ma ieri sera, alla fine di Fiorentina-Roma Primavera, sfida valevole per le semifinali playoff del Campionato Primavera a Bagno a Ripoli e vinta 2-1 dai viola, il centrocampista viola è stato coinvolto in una presunta rissa...