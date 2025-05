Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari | Fate attenzione a contanti e prestanomi

Il rischio di infiltrazioni malavitose nel mercato immobiliare è un fenomeno allarmante, spesso legato a pratiche illecite come il riciclaggio di denaro. In questo articolo, esploreremo i segnali di allerta a cui prestare attenzione, come le richieste di pagamenti in contanti e l'uso di prestanomi, per proteggere le transazioni immobiliari da rischi potenziali.

«A cosa prestare attenzione per evitare infiltrazioni della malavita nel mercato immobiliare? Innanzitutto mai sottovalutare eventuali richieste di pagamenti in contanti e comunque tenere sotto controllo l’utilizzo di prestanomi: se non c’è un reddito che giustifichi l’ammontare dell’acquisto... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari: «Fate attenzione a contanti e prestanomi»

Se ne parla anche su altri siti

Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari: «Fate attenzione a contanti e prestanomi». 🔗Ne parlano su altre fonti

Rischio riciclaggio nelle operazioni immobiliari: «Fate attenzione a contanti e prestanomi» - L'incontro nella sede di Ascom Confcommercio Padova: «Il rischio che dietro operazioni immobiliari si celi il malaffare, pur non rappresentando un’emergenza padovana, è un'evenienza che i professionis ... 🔗Come scrive padovaoggi.it

Riciclaggio, Procedure di Crisi Aziendale e Normativa Antiriciclaggio nelle Aste Immobiliari - Questo articolo analizza gli schemi di rischio, le infiltrazioni mafiose ... di una società fittizia sono indicatori chiave di un’operazione di riciclaggio. Formare professionisti del settore ... 🔗Riporta riskcompliance.it

Rischio riciclaggio, segnalazioni in calo. L’anno scorso 2.030 operazioni sospette - Piccola o grande evasione fiscale, tentativi di riciclaggio su ... d’Italia ogni volta in cui un’operazione finanziaria (bonifici, ma anche compravendite immobiliari, passaggi di quote ... 🔗Da ecodibergamo.it