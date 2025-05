Rischio di attacchi terroristici Gli Usa alzano il livello di pericolo per i viaggi in Italia

Gli Stati Uniti hanno innalzato il livello di allerta per i viaggi in Italia a causa del rischio di attacchi terroristici. Le autoritĂ statunitensi esortano i turisti americani a prestare particolare attenzione in luoghi pubblici e affollati, sottolineando l'importanza della vigilanza per garantire la sicurezza personale durante la visita nel Paese.

Ai turisti americani è stato chiesto di prestare massima attenzione, soprattutto in zone pubbliche e con un'alta concentrazione di visitatori stranieri... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Rischio di attacchi terroristici". Gli Usa alzano il livello di pericolo per i viaggi in Italia

