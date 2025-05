Risale il sentiment economico a maggio | migliorano le aspettative nell' Eurozona

A maggio, il sentiment economico nell'Eurozona mostra segnali di ripresa, con l'indicatore Esi della Commissione europea che segna un aumento dopo due mesi di calo. L'Ue guadagna 0,6 punti, portandosi a 95,2, mentre l'Eurozona registra un incremento di 1,0 punto, raggiungendo 94,8. Anche le aspettative di occupazione evidenziano un miglioramento, contribuendo a un clima economico più ottimista.

Dopo due mesi in calo, a maggio l' indicatore del sentiment economico Esi misurato dalla Commissione europea è risalito sia nell'Ue (+0,6 punti a 95.2) e sia nell' Eurozona (+1,0 punti a 94,8). Anche l'indicatore delle aspettative di occupazione Eei è risalito sia nell'Ue e sia nell'Eurozona (Ue: +0,6 punti a 97,5, area euro: +0,5 punti a 97,0). Entrambi gli indicatori registrano comunque ancora punteggi inferiori alle rispettive medie di lungo termine in entrambe le aree... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risale il sentiment economico a maggio: migliorano le aspettative nell'Eurozona

Se ne parla anche su altri siti

A maggio risale sentimento economico in Eurozona e in Ue - Dopo due mesi in calo, a maggio l'indicatore del sentiment economico Esi misurato dalla Commissione europea è risalito sia nell'Ue (+0,6 punti a 95.2) e sia nell'Eurozona (+1,0 punti a 94,8). (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

Sentiment economico e attese occupazionali: la ripresa di maggio nell’unione europea e nell’area euro - A maggio 2025 il sentiment economico e le aspettative di occupazione nell’Unione europea e nell’area euro mostrano un lieve miglioramento, pur restando sotto le medie storiche in un contesto di incert ... 🔗Riporta gaeta.it

Ambrosetti: migliora sentiment imprenditori, risale vicino ai massimi - 31 mar - Migliora il sentiment degli imprenditori secondo l'ultima rilevazione presentata a Cernobbio al workshop Ambrosetti dedicato all'outlook dell'economia e della finanza. L'Ambrosetti club ... 🔗Segnala ilsole24ore.com