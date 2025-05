Riqualificazione Parco Verde don Patriciello | Grande notizia dalla Meloni Basta strumentalizzazioni politiche

La riqualificazione del Parco Verde, annunciata dalla Meloni, segna un'importante svolta per la comunità locale. Don Maurizio Patriciello sottolinea l'entusiasmo dei residenti per un ambiente più sicuro e vivibile, libero da attività illecite. In questo clima di speranza, il parroco invita a mettere da parte le controversie politiche per focalizzarsi sul benessere dei cittadini e sul futuro del quartiere.

"La riqualificazione di Parco Verde è una bellissima notizia, e le persone che vi vivono sono molto contente, anche perché da due anni non si spaccia e hanno ripreso a respirare. E basta con le polemiche e le strumentalizzazioni politiche". Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo

