Ripulita la pista ciclabile di viale Europa

Questo giovedì pomeriggio, i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno unito le forze con gli studenti del Liceo Marconi per ripulire la pista ciclabile di Viale Europa. L'impegno di circa due chilometri ha evidenziato la dedizione della comunità verso la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli spazi pubblici, dimostrando che la collaborazione fa la differenza.

