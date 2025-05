Ripristinare i fondi per la manutenzione delle strade provinciali

L’articolo evidenzia la grave crisi che incombe sulla manutenzione delle strade provinciali italiane, a causa dei tagli ai fondi previsti dalla legge di bilancio 2025 e dal DL Milleproroghe. I vertici regionali e nazionali esprimono forte preoccupazione per queste decisioni che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità delle infrastrutture, sollecitando un intervento per ripristinare le risorse necessarie a garantire una gestione adeguata delle strade.

"Condividiamo la forte preoccupazione espressa dai vertici del nostro sistema, regionale e nazionale, per la drastica riduzione delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali, decisa dal Governo attraverso la legge di bilancio 2025 e il DL Milleproroghe”. Ad... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - "Ripristinare i fondi per la manutenzione delle strade provinciali"

