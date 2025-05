Riparte da Monza l’academy della polizia locale | 50 ufficiali in formazione da tutta la Lombardia

Monza riaccoglie l'Academy della Polizia Locale, riportando la formazione al centro della Lombardia. Dopo tre anni di pausa, 50 ufficiali provenienti da tutta la regione si preparano a intraprendere un percorso avanzato presso il comando di via Marsala. Questa iniziativa, promossa da Polis Lombardia, si propone di...

Monza torna ad essere il centro della formazione per la polizia locale in Lombardia. Dopo tre anni di assenza torna all'interno del comando di via Marsala l'edizione 2025 dell'Academy per ufficiali della polizia locale, un percorso avanzato promosso da Polis Lombardia con l'obiettivo di...

