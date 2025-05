Riparte da Monza l’academy della polizia locale | 50 ufficiali in formazione da tutta la Lombardia

Monza riaccende i motori della formazione per la polizia locale con il rilancio dell'Academy. Dopo tre anni di pausa, 50 ufficiali provenienti da tutta la Lombardia si riuniscono in via Marsala per partecipare all'edizione 2025 del percorso avanzato. Promosso da Polis Lombardia, l'Academy mira a sviluppare competenze essenziali per affrontare le sfide moderne della sicurezza e della gestione del territorio.

Monza torna ad essere il centro della formazione per la polizia locale in Lombardia. Dopo tre anni di assenza torna all'interno del comando di via Marsala l'edizione 2025 dell'Academy per ufficiali della polizia locale, un percorso avanzato promosso da Polis Lombardia con l'obiettivo di...

