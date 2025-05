Rione Ferrovia | autovettura a fuoco indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’autovettura, una Fiat Panda è andata a fuoco questa notte al rione Ferrovia a Benevento. É accaduto all’una e mezza circa in via Nuzzolo. Sono in corso di accertamento le cause del rogo da parte dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa. L'articolo Rione Ferrovia: autovettura a fuoco, indagini in corso proviene da Anteprima24.it... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rione Ferrovia: autovettura a fuoco, indagini in corso

